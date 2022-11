GIGUÈRE, Denise



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 22 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Denise Giguère, épouse de feu monsieur Raymond Godin et fille de feu dame Cécile Giguère et de feu monsieur Eugène Giguère elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France Godin et feu Denis Godin (Samantha Perron); ses petites-filles: Stéphanie Perron et Gabrielle Léonard; ses sœurs: Henriette (feu Jean-Marc Marcoux) et Monique (Jacques Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances àde 13h à 14hLa famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du St-Sacrement pour l'attention et les bons soins prodigués à madame Giguère.