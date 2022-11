NICOLE, Jacques



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 30 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Nicole, époux de madame Monique Boulet, fils de feu madame Noëlla Nicole et de feu monsieur Léopold Nicole, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres àà compter de 12 h.Outre son épouse adorée Madame Monique Boulet, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Richard Tremblay), ses fils: Jean-François (Chantal Thériault) et David (Jessica Saucier et sa fille Leila); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Simon, Jeanne, Florence, Pascale et Rose; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Huguette), Cécile (Joseph Gendron), son frère jumeau, Pierre (Pauline Gendron), Sœur Louise C.N.D., Rachelle (Raymond Blais) Bernard (feu Marguerite Robin), Françoise (George Ménard), Gilbert (Claire Jodoin), Jacinthe (Constant Rosa); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulet: feu Denise, Louise (Rolland Fiset), Jean-Claude (Lucille Duchesneau), Jacques (Pauline Gaudreau), Nicole (Raynald Laflamme). Il laisse également dans le deuil son ami de toujours Jean-Claude Pelletier, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une pensée spéciale pour celles et ceux avec qui il a exercé son métier avec tant de passion, ses précieux clients et associés. Un merci très spécial à toute l'équipe du CERCO au CHU de Québec, à la Clinique externe de soins palliatifs du CHU de Québec, au CLSC la Source de Charlesbourg et un merci tout spécial au Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs bons soins et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg par le biais de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale ou à la Maison d'Hélène de Montmagny. La direction a été confiée à la