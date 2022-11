HÉBERT, Raymond



Paisiblement et entouré de l'amour des siens à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 octobre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Hébert, époux de dame Thérèse Fiset depuis 64 ans, fils de feu monsieur Elzear Hébert et de feu dame Marie-Ange Corneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants: Claude (Hélène Dussault) et Daniel (Lucie Plante); ses sœurs: Jeannine et Yolande; ses belles-sœurs: Cécile et Monique (Jacques Tremblay); ses petits-enfants: Patrick (Véronique Normand), Keven (Andréa Fontaine), Véronique (Marc-André Turbide) et Pier-Luc (Andrée-Anne Gendron); ses arrière-petits-enfants: Laurence, Zacharie, Luc, Edmond, Grégoire et Agathe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il rejoint ainsi ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés: Bernard, Raymonde (Rosaire Routhier), René Fiset et Marie Fiset. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12 h 30 à 14 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles par la suite. La famille tient à remercier et souligner le travail du département de cardiologie de 4e étage ainsi que l'équipe des soins palliatifs de L'IUCPQ pour les soins empreints de délicatesse et d'humanisme prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org.