LEPAGE, Marc



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Marc Lepage, survenu à Québec le 24 juillet 2022. Il était le fils de feu Gratia Martin et de feu Marc-Aurèle Lepage. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Lucie Pellerin (Luc Valiquette); ses petits-enfants : Frédérique (Alexandre) et William; ses sœurs : feu Maude, feu Yvette, feu Solange et feu Huguette; plusieurs neveux et nièces et des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur et AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, https://www.coeuretavc.ca/.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.