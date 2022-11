BROCHU, André



À son domicile, le 9 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Brochu, époux en premières noces de feu madame Jeanne d'Arc Rodrigue et en secondes noces de feu madame Yvette Dostie. Il était le fils de feu monsieur Lévis Brochu et de feu madame Marie-Paule Carrier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il y aura webdiffusion : il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Jean-François Emond), Sylvie (Alain Dumas), André Jr (Christiane Roy) et Chantal; ses petits-enfants : Francis (Isabelle), Julie (Christian), feu Charles (Lisa-Marie), Alexandre (Isabelle), Jeanne (Sébastien), Vincent, Jean-Michel, David et Marie; ses arrière-petits-enfants : Eve-Sophie, Joaquin, Victor, Logan, Arnaud, Léa, Clara, Raphaël, Emile, Alexis et Eléna; ses frères : Laurent (feu Aline Cantin, Jeanne d'Arc Labonté), Claude (Céline Bégin), Richard (feu Renée Forcier). Il était aussi le frère de : feu Colette (feu Roger Samson), feu Jacques (feu Thérèse Boulay), feu Guy (feu Louise Lemieux), feu Roger (feu Henriette Simard) et feu Louise (feu Simon Dorval). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Dostie. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Rodrigue. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.