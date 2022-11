GIROUX - MARCOUX, Gemma



Le pèlerinage de près d'un siècle avec vous est terminé. Il est semblable à mes frères et sœurs en humanité. Les joies, les peines, les beaux jours, les tempêtes ont été au rendez-vous de ma vie. La fin a été sereine et paisible. Ce moment m'a préparé à la rencontre du Dieu d'Amour. Me voilà enfin arrivée.Chez Dieu, c'est beau. Je reconnais et rencontre ceux que j'aime; mon époux feu Gaston Marcoux, mon père : feu Cyrille Giroux; ma mère : feu Alexina Métayer, mes enfants : feu France et feu Léandre et mon petit-fils : feu Éric qui sont déjà à la fête éternelle. Pour poursuivre ce pèlerinage de la vie, je laisse dans le deuil : mon fils Donald prêtre, mes filles : Chantal (feu Fernand Morin), Marthe, Martine (Richard Côté); mon neveu Clément Giroux (Rose-Aimé Bédard) ; tous mes petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement de la Résidence Longpré. Pour bénir le don de la vie, la famille vous accueillera le vendredi 11 novembre 2022, de 19h à 21h au centre commémoratifainsi queà compter de 9h30.L'inhumation se fera ultérieurement dans l'intimité de la famille, au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, Beauport (rue du Fargy). Un remerciement spécial au personnel de la résidence de Longpré, à mon médecin et à tous ceux et celles qui m'ont entourée aux soins palliatifs. Quelle belle humanité et quelle compétence. Merci de m'avoir accompagnée avec tendresse et amour. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca