VACHON, Yvon



À sa résidence, le mercredi 26 octobre 2022, est décédé à l'âge de 92 ans et 7 mois, monsieur Yvon Vachon, fils de feu monsieur Wilfrid Vachon et de feu madame Adélia Gagné. Il demeurait à Saint Just-de-Bretenières.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le frère de: feu Philippe, feu Conrad (feu Rose-Hélène Lapointe), feu Gérard, feu Liliane (feu Alexandre Lagrange), feu Laurette, feu Guy, Gervaise, Lisette (Aurélien Tremblay) et feu André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel de la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières, à Mme Lili Bourgault, à Mme Johanne Ferland qu'à Mme Claudia Boilard pour leur soutien et leurs bons soins.