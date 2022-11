FLEURY, Madeleyne



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 octobre 2022, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée madame Madeleyne Fleury, épouse de monsieur Michel Morency, elle était la fille de feu madame Alphonsine Goulet et de feu monsieur Aimé Fleury. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil, ses fils : Serge (Annick Martin), Daniel (Nancy Thiboutot) et son petit-fils Lou (Bianca Gariépy). Elle était la sœur de : feu Janine (feu Jacques Garon), feu Marcelle (feu Gilles Boucher), feu Dominique, feu Huguette, ses beaux-parents : feu madame Léontine Sanfaçon et feu monsieur Henri Morency, ses beaux-frères et belles sœurs : feu René (Suzanne Tessier), Yvette (feu Robert Dupuis), feu Germain, feu Simon (Jeannette Bouchard), Céline (Marcel Lamontagne), Lise (Gérard Miller) et sa filleule Linda Fleury, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un immense remerciement au personnel soignant de l'unité du 1er Coulombe de l'Hôpital St-Sacrement, pour votre grand dévouement, votre disponibilité, votre grande empathie envers notre famille, merci du fond du cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec au 1040 Av. Belvédère #305, Québec City, QC G1S 3G3- info@societealzheimerdequebec.com et/ou à la Fondation du CHU de Québec au 1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4- fondation@chudequebec.ca, des formulaires seront disponible au salon lors des condoléances.