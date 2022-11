MARTEL, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Martel, conjoint de dame Claudine Lacroix, fils de feu dame Monique Durand et de feu monsieur Pierre Martel. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Outre sa conjointe Claudine Lacroix, il laisse dans le deuil, son fils : Christian Martel (Marie-Soleil Boissonneault-Vaudreuil); sa petite-fille Juliette Martel; les enfants de sa conjointe : Jean-Sébastien Bussière (Elsa Robert), Marc-Olivier Bussière (Marie-Christine Pelletier) et ses petits-enfants : Annaëlle, Henri et Simone. Il était le frère de : Michelle, Claire, Lise (Michel Robitaille), Lynda (Richard Therrien), Pierrette, Christine (Martin Bilodeau), Jacques (Johanne Fortin) et Hélène. Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs: Gaétan Lacroix (Pauline Giguère), Marc-André Lacroix (Marie-Claire Desroches), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.