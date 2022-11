ÉMOND, Fernand



À sa résidence, le jeudi 20 octobre 2022, est décédé à l'âge de 75 ans et 3 mois, monsieur Fernand Émond, époux de madame Colette Larochelle. Il était le fils de feu Adrien Émond et de feu Rita Corriveau. Il demeurait à Saint-Magloire. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 11 novembre de 19h à 21h et le samedi 12 novembre de 11h30 à 13h45.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Gervais à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse Colette Larochelle, son fils Patrick (Catherine St-Laurent), ses petits-enfants: Antoine et Éliane; les enfants de son épouse: Ulysse Leblond (Karine Lortie) et Nicolas Leblond et les petits-enfants: Émy, Gabriel et Léanne. Il était le frère de: Denise (Jacques Ouellet), France (Jacques Thomassin), Michel et Brigitte (Gilles Rheault). De la famille Larochelle, il était le gendre de Emma Labrecque (feu Cajetan Larochelle) et le beau-frère de: Jocelyne (Mario Vézina), Line (Raymond Sénéchal), Carole (Dominique Carbonneau), Nathalie (Normand Rochefort), Maryse (Claude Gourde) et Guylaine (Richard Bernard). Il laisse également dans le deuil la mère de son fils Ginette Ouellet (Michel Lamontagne), ses filleules Brigitte Émond, Émilie Bernier (Patrice Leclerc) et Marie-Christine Rochefort (Jean-François Perrier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es), plus particulièrement Alexandre, Marcel, Sylvie et Denis. Un merci spécial à Mme Dany Drouin et Catherine Bernard pour les bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, Bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8.