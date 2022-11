LANDRY, Marcel



À l'IUCPQ, le 22 octobre 2022 entouré de l'amour des siens, à l'âge de 89 ans et 8 mois est décédé monsieur Marcel Landry, époux de madame Alice Vien. Il était le fils de feu Adélard Landry et de feu Maud Hethrington. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylvianne Martine Bolduc), Brigitte (Rosaire Bastien), sa fille adoptive feu Diane (Roger Plante (Linda Santerre)); ses petits-enfants: Isabelle Landry (Kevin Verreault), Geneviève Landry (David Verreault), Olivier Bastien (Steffany Holton), Valéry Plante (Sébastien Bédard) et feu Ian Plante; ses petits-enfants par alliance (et leurs enfants): Pierre-Olivier Bissonnette (Valérie), Carolle-Anne Bissonnette (Nicolas), Alexandra Bastien, Audray-Anne Bastien (Reda), Maude Bastien (Simon), Marjorie Bastien (Thierry), Héloïse Bastien (Frédéric) et Camille Bastien (Jean-Nicolas); ses arrière-petits-enfants: Eliot Bédard, Cyril Bédard, Coralie Labbé, Mai-Ann Verreault, Sophie Verreault et Laura Verreault; sa belle-sœur Jacqueline Vien (Yvon Roberge); ses frères et sœurs qui l'ont prédécédé: feu Lucille, feu Armand (Georgette Langlois), feu Gemma, feu Roger (feu Pauline Costin), feu Paul-Émile, feu Thérèse (feu Laurier Côté), feu Roland (feu Doris Fontaine), feu Liliane (feu Dominique Bourget); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il a été pour nous tous un exemple de grande force, de droiture et de loyauté. Son amour inconditionnel pour les siens est à jamais gravé dans nos cœurs. La famille tient à remercier le personnel et les médecins de l'hôpital Laval ainsi que toute l'équipe de la clinique d'insuffisance cardiaque pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Remerciement aussi au personnel de la pharmacie Uniprix de Saint-Romuald pour leur excellent service. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) ou à la fondation de votre choix. La famille vous accueillera aule vendredi 11 novembre de 19 h à 22 h etde 9 h à 11 h.