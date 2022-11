ROY, Thérèse De Lair



C'est avec un grand chagrin que nous vous annonçons le décès de Thérèse De Lair Roy, décédée à l'unité des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 91 ans, le 18 octobre 2022. Elle était l'épouse de feu Charles- Henri Roy, la fille de feu Philippe De Lair et de feu Marthe Imbeault.Elle laisse dans le deuil ses filles qu'elle surnommait ses anges: Shirley (Elias Gagnon), feu Anne (Roger Robitaille) et Sonia (Gilles Grenier); ses petits-enfants qu'elle adorait tant: Stéphanie Gagnon (François Boucher) et François Hamel; ses arrière-petits-enfants qu'elle portait dans son cœur: Eli-Charles et Marie-Soleil Boucher, Béatrice et Elisabeth Hamel et leur mère Caroline Boivin; sa belle-sœur Aline Alain (feu Thomas Roy); plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, de précieuses amies qui sont demeurées présentes toute sa vie, en particulier Colette Pineault avec qui elle a vécu une vraie amitié de plus de 60 ans. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Noëlla, Raymonde, Madeleine et son frère Jean-Claude. La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 15.Nous tenons à remercier tout le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs (5B) de l'Enfant-Jésus, qui ont avec empathie, compassion, délicatesse, professionnalisme et humanisme permis à notre mère de quitter dans le confort qu'elle désirait à faire le dernier voyage de sa vie terrestre dans la paix et la sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'unité des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus qui aideront à perpétuer cette unité à continuer de prodiguer leurs soins si précieux à plusieurs autres personnes en fin de vie qui profiteront de ce milieu chaleureux et rempli de paix. Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.