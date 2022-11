Bilan du bain portuaire à Québec: des résultats plus élevés que les attentes

Entre 700 et 1000 personnes ont fréquenté le bain portuaire par jour, l’été dernier, qui était aménagé dans le bassin Louise, ce qui dépasse les attentes des organisateurs pour cette première année.

De ce nombre, on calcule qu’au moins 500 nageurs ont profité des installations sur une base quotidienne. Une terrasse et différents aménagements avaient été installés pour rendre le site plus agréable.

Le Port de Québec et la Société des gens de baignade ont présenté cet après-midi le premier bilan de cette initiative. Résultats : les attentes ont été surpassées.

Inaugurée le 1er juillet dernier, l’Oasis du Port de Québec, comme on a désigné les lieux, a permis d’offrir des activités de baignade au public gratuitement pendant tout l’été.

«L’aménagement du bain portuaire a été très apprécié. Certains se questionnaient sur la qualité de l’eau, mais la Ville de Québec a échantillonné tout l’été, de mai à septembre, et il n’y a pas eu une seule où l’eau n’était pas propre à la baignade», a fait part Louis-H. Campagna de la Société des gens de baignade.

