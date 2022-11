AUDY, Claude



Subitement à son domicile, le 3 novembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Claude Audy. Il est allé rejoindre son épouse madame Hélène Letarte. Il était le fils de feu madame Jeannette Jobin et de feu monsieur Joseph Audy. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses fils: Steve (Céline Gravel) et Eric: son petit-fils Keven (Cindy Gauthier) et ses arrière-petits-enfants: Bryan et Kassy. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents ainsi que ses précieux ami(e)s. La famille a confié monsieur Audy auLa famille recevra les condoléancesde 13h à 15h etVos marques de sympathiepeuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/