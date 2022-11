BOUTIN, Rolande Roy



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 31 octobre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Rolande Roy, épouse de feu monsieur Émile Boutin. Elle était la fille de feu Joseph Roy et de feu Rose-Alma Pouliot. Elle demeurait à St-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Michel (Sylvie Pelletier), feu Claude et Martine (Yves Corriveau); ses petits-enfants : Jeffrey, Marie-Fay, Emmanuelle, Mélodie, Jason et François. Elle était la sœur de : Rose-Aimée (feu Bertrand Bolduc), Rosaire (Lucille Carrier), feu Thérèse (feu Elias Bolduc), feu Simone (Alphonse Bolduc), feu Gérard (Lorraine Richard), Jeannine, Yvette (feu Antonio Isabel), feu Gaston (Diane Veilleux), Lucille (Paul Adagion), Camille, Réjeanne (André Dubé), Gaétane (feu Alphée Drouin) et Diane (Normand Thivierge); Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Germaine Boutin (feu Armand Lemieux), feu Armand Boutin et Bernadette Boutin (feu Lionel Beaulieu). Elle laisse aussi dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1 Ste-Marie, Québec, G6E 3B4. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire