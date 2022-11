VALLÉE, Jean-Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Luc Vallée, époux de feu madame Cécile Rancourt, fils de feu Georgette Guénard et de feu Jules Vallée. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h 15.Il laisse dans le deuil ses filles: Brigitte (Denis Bernier) et Nathalie (Michel Lavoie); ses petits-enfants: Jimmy Bernier (Catherine Hébert), Nicolas Bernier (Alicia Beaulieu), Pierre-Antoine Lavoie et Marc-Olivier Lavoie; ses arrière-petits-enfants: Benjamin et Camille Bernier; son frère et ses sœurs: Réjean Vallée (Denise Fradette), feu Ghislaine Vallée (feu André Picard), Danielle Picard (Gaétan Roy) et Martine Picard (Richard Couture); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Rancourt; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, tél.: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.