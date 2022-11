BOUCHARD, Léonce



À la Résidence Le Gibraltar, le 4 novembre 2022, à l'âge de 100 ans et 5 mois est décédé Monsieur Léonce Bouchard fils de feu Delphis Bouchard et de feu Marie-Rose Tremblay. Il était l'époux de feu dame Germaine Rivard.La famille vous accueillera aule vendredi 25 novembre 2022 de 19 h à 21 h, le samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 10 h.Il laisse dans le deuil, sa plus grande fierté, ses enfants: Jacques (Andrée Ouellet), Thérèse (feu Claude Thivierge), André (Hélène Lépinay), Denis (Odette Beaudry), Claudine (Richard Corbeil) et Gilles (Catherine Déry); ses petits-enfants et leurs conjoints: Guillaume, Rose-Marie, Pierre, Charles, Florence, Caroline, Joëlle, Suzie, Félix, Justine, Simon, Hubert, Renaud, Victor, Marie-Hélène, Laurie et Julien; ses arrière-petits-enfants: Delphine, Maverick, Mila, Malorie, Alexandre, Jeremy, Philippe, Antoine, Sophie, Alice, Patrick, Inès, Laurent, Léonie et Marguerite. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs : feu Paul (feu Jeannette Savard), feu Patrice (Jeannine Roberge), feu Georges (Véronique Larouche), feu Gérard (feu Thérèse Belley), feu Jean (feu Nicole Robert), feu Maurice (Danielle Pratte) et feu Raymond; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Rivard: feu Paul-Émile (feu Simone Poliquin), feu Charles-Eugène (feu Marie-Laure Gauthier), feu Alice (feu Henri Déry), feu Joseph (feu Georgette Gingras), feu Dolorès (feu Jean-Charles Duchesne), feu Gilberte (feu Paul Tremblay), feu Antoine (Thérèse Savard), feu René (feu Anne-Marie Morel), feu Raymond (Carmen Tremblay), feu Guy (feu Claudette Gingras) et feu Rachel (feu Jacques Hurens); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été président et co-fondateur de Supermétal Structures Inc. Il a aussi été conseiller municipal à la Ville de Québec pendant de nombreuses années et président du conseil d'administration du RTC. La famille tient à remercier toute l'équipe de la Résidence Le Gibraltar pour les soins exceptionnels prodigués, leur dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québec Philanthrope (Fonds Philanthropique Famille G. Rivard et L. Bouchard),1040, avenue Belvédère, bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418 521-6664. Dons en ligne : www.quebecphilanthrope.org.