GRANDBOIS, Robert



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 20 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Robert Grandbois, époux de madame Solange Langlois, fils de feu Henri Grandbois et Hélène Genest. Il demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric, Karen et Jodi; ses petits-enfants: Loryane (Samuel Simard), Delphine, Flavie, Jéremy et Sarah-Jade; ses frères et sœurs: feu Euclide (feu Céline Elément), feu Thérèse (feu Claude Fortin), Anita (feu Jimmy Welsh), Antoinette ( feu Martial Dolbec), Georges (Ginette Langlois), Lucienne (feu Adrien Lefebvre, feu Yvon Marcotte), Noël (Micheline Perron), feu Lucille (feu Jean-Paul Masson, feu Jean Rock Trottier), René (Danielle Tessier) et feu Georgette (André Welsh); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois. Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Chanoine- Audet et de la Résidence le Conf'Or pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laà compter de 9 h 30.