Chien blanc: un film audacieux qui suscite la réflexion

C’est un sujet extrêmement délicat auquel s’est attaqué la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette dans son nouveau film, Chien blanc, une adaptation du roman autobiographique de Romain Gary inspiré de son expérience aux États-Unis, pendant les émeutes raciales de 1968. Mais elle a réussi à le faire avec beaucoup de sensibilité, signant une œuvre audacieuse qui suscite la réflexion.

Avril 1968. L’auteur français Romain Gary (Denis Ménochet) vit à Los Angeles avec sa conjointe, l’actrice et activiste Jean Seberg (Kacey Rohl), et leur fils Diego. Aux quatre coins des États-Unis, des émeutes éclatent à la suite de l’assassinat de Martin Luther King. Un matin, le couple voit apparaitre à sa porte un Berger allemand qui semble avoir été abandonné. Tombant immédiatement sous le charme de ce chien docile et affectueux, ils décident de l’adopter, au grand bonheur de Diego. Mais ils apprendront quelques jours plus tard que l’animal a été dressé pour s’attaquer aux personnes noires.

Alors que tout le monde lui recommande fortement de faire euthanasier le chien, Romain Gary refuse d’accepter cette idée, qui va à l’encontre de ses valeurs humanistes. «Allons-nous tuer tous les racistes», s’insurge-t-il. Le romancier décidera plutôt d’amener le chien dans un chenil pour le confier à Keys (K.C. Collins), un dresseur afro-américain qui tentera de le «guérir». Pendant ce temps, Jean Seberg, très impliquée dans la lutte pour les droits civiques des Afro-américains, s’éloigne de plus en plus de Gary, qui ne partage pas la même opinion qu’elle sur la façon de soutenir cette cause.

Métaphore

Chien blanc a déjà été porté à l’écran en 1982 par le cinéaste américain Samuel Fuller, qui avait transformé le roman de Romain Gary en un thriller flirtant avec l’horreur. Quarante ans plus tard, Anaïs Barbeau-Lavalette (La déesse des mouches à feu, Inch’Allah) offre une relecture très différente de l’œuvre de Gary. La mort de George Floyd, au printemps 2020, et la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter, ont incité la cinéaste québécoise à actualiser le propos du livre pour réfléchir à cette question: peut-on se mêler à une lutte qui n’est pas la sienne et si oui, comment le faire? En se servant de la métaphore du chien blanc, Anaïs Barbeau-Lavalette aborde des sujets complexes et délicats comme le privilège blanc et le racisme systémique.

Même s’il s’agit de son film le plus ambitieux à ce jour, on reconnait bien le style d’Anaïs Barbeau-Lavalette dans sa façon de rester collée aux personnages en multipliant les gros plans sur les visages et en filmant leurs émotions à fleur de peau. L’acteur français Denis Ménochet livre d’ailleurs une performance grandiose sous les traits d’un Romain Gary fragile et émouvant. Le film est ponctué d’images d’archives montrant des scènes de manifestations de l’époque mais aussi de quelques séquences poétiques sublimes. La cinéaste manque toutefois un peu de subtilité en appuyant un peu trop, à la fin de son film, sur les parallèles avec le récent mouvement Black Lives Matter.