Comment renouer avec son enfant?

J’ai eu une enfance difficile à cause de la grande pauvreté dans laquelle on vivait et du cadre familial rigide (mon père) qui ne s’accordait pas avec le besoin de liberté que j’avais au fond de moi. Grâce à ma mère, je suis quand même passé au travers de l’adolescence sans qu’il ne sévisse trop, mais quand je suis arrivé à 18 ans, il m’a carrément mis à la porte de la maison familiale. Et c’est à partir de là que mon parcours est allé de travers et que je me suis lié à du monde pas trop clair.

J’ai fait quelques séjours en prison entrecoupés de plages de liberté dont j’ai profité à plein, dont une où j’ai fait un enfant à une femme que j’aimais sincèrement, mais que j’ai trop fait souffrir pour qu’elle accepte de me garder dans sa vie. La dernière fois que j’ai vu ma fille, elle avait cinq ans et demi. Par la suite ce fut le silence total du côté de sa mère, et comme je n’étais pas en état de m’occuper d’elle, j’ai laissé le temps passer sans donner de mes nouvelles ni en prendre des siennes.

Elle a aujourd’hui 25 ans. Je sais par ma mère, qui l’a vue quelques fois, que c’est une belle jeune fille qui travaille dans le domaine de la coiffure et qui réussit bien. Mais comme elle doit garder le secret sur ce qu’elle sait à propos d’elle, elle ne veut pas me dire comment je pourrais la rejoindre.

Chaque fois que j’essaye d’aborder la chose avec elle, elle se ferme complètement et devient muette. Puis elle change de sujet. Il semblerait que ce n’est pas ma fille qui ne veut pas me parler, mais sa mère qui s‘y oppose de toutes ses forces. Elle craint, semble-t-il, que je sois une mauvaise influence pour elle.

Si j’étais resté comme avant peut-être, mais le gars que je suis aujourd’hui n’est plus comme ça. Pourquoi ne pas me donner la chance de faire connaître à ma fille celui que je suis devenu ? Après tout c’est quand même moi son père puisque je l’ai reconnue à sa naissance.

Un père qui voudrait jouer son rôle

Comme tous les repentis, vous avez droit au pardon. Le problème c’est que vous ne détenez pas les clés nécessaires pour accéder directement à votre fille. Mais comme votre mère la voit à l’occasion et saurait où la trouver, pourquoi ne pas lui écrire une lettre pour lui raconter l’homme que vous êtes devenu. Comme elle est majeure, ce sera à elle de décider si elle vous revoit ou pas. Vous ne perdez rien à essayer.