BEAULIEU, Philippe



Au CSSS de Portneuf, le 22 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Philippe Beaulieu, époux de feu madame Adélaïde Mainville, fils de feu Marie-Ange Côté et de feu Jérôme Beaulieu, beaux-fils de feu Lorenzo Miville et de feu Léona Martin. Il demeurait à Saint-Raymond.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gaston, Christiane (Gérard Laprise), Guylaine (Denis Jobin), Marcel (Manon Gauthier) et Sylvie; ses petits-enfants: Richard et Kévin McLean, Mélissa et Yannick Jobin, Jessika et Audrey Beaulieu, Véronique et Dany Gauthier, Danyka et Jérémy Coulombe; ses 12 arrière-petits-enfants, son frère et sa sœur: feu Thérèse (feu Roger Brown) et Roger; son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Majorique, feu Émilien et feu Lorenzo Mainville; son oncle Normand Beaulieu (feu Joséphine Despins) et sa tante Anita Beauchamp (feu Lucien Beaulieu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 18 novembre 2022, de 18 h à 21 h. La mise en terre suivra le lendemain au cimetière St-Onésime. Merci au personnel soignant et médecin des soins palliatifs, de l'hôpital de St-Raymond, pour les bons soins prodigués et pour le réconfort apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, par téléphone: 418 683-8666 ou sur leur site web: www.cancer.ca et à la Société Alzheimer de Québec au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, par téléphone: 418 527-4294 ou sur leur site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.