DROLET, Claire



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 26 octobre 2022, est décédée à l'âge de 101 ans, madame Claire Drolet, épouse de feu monsieur Fernand Goulet. Elle était la fille de feu monsieur Adjutor Drolet et de feu dame Marie-Anne Côté. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Liliane, feu Michel (Cynthia Zielke) et François (Yvette Turgeon); ses petits-enfants : Mathieu (Arista Petkau), Tyler (Kendra Wood) et Julye; ses arrière-petits-enfants : Sophia, Yan, Lily et Lévi; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines; son animal Choco ainsi que de nombreux parents et amis. Outre son mari et son fils, elle est allée rejoindre sa sœur Rachel Roland Parent); ses frères : Gérard (Marie-Ange Carpentier) et Gaston (Rita Denis) ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Adrien (Corona Robitaille), Ovide (Isabelle Fiset), Laurence (Rosaire Gingras) et Monique (Gaston Constantin) qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel du troisième Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) ainsi que le personnel des Jardins du Haut St-Laurent, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Jardins du Haut St-Laurent, via leur site web: https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.