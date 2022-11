LAGRANGE, Alma Landry



Au Château Sainte-Marie, le 27 octobre 2022, à l'âge de 100 ans et 7 mois, est décédée dame Alma Landry, épouse de feu Roméo Lagrange. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle était la mère de feu Christiane (Yvon Houde). Elle était la sœur de feu Isabelle (feu Roland Turmel), feu Michel (feu Jemma Perreault), feu Louis (feu Juliette Perreault), feu Martin, Benjamine (Bernard Morissette), Denis (Lina Naud) et feu Patrice (Lisette Drouin). Elle était la belle-sœur de feu Rosa (Joseph Gagnon), feu Jeanne (feu Gérard Dallaire, feu Josaphat Fortier), feu Joseph (feu Cécile Bisson), feu Lucia (feu Laurent Boutin), feu Alice (feu Josaphat Fortier), feu Yvonne (feu Ludovic Grondin), feu Alma (feu André Landry), feu Apollinaire (Denise Simard) et feu Agathe (feu Raymond Prévost). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la