Des étudiants réclament des stages rémunérés

Des étudiants d’un peu partout dans la province, dont à Québec, sont en grève jeudi pour réclamer la rémunération de tous leurs stages, tant au cégep qu’à l’université.

Une manifestation est prévue à 13h cet après-midi devant l’Assemblée nationale, alors qu’au cégep Limoilou, des étudiants ont bloqué tôt ce matin l’accès à l’établissement, ce qui a mené à une intervention policière qui s’est soldée par une arrestation.

«On a fait du piquetage pour fortement suggérer aux étudiants de ne pas venir à leurs cours et de piqueter avec nous», a affirmé Julien Perron, membre de l’exécutif de l’Association étudiante du cégep Limoilou.

Les étudiants déplorent que la direction n’ait pas voulu appuyer leurs revendications en décrétant une levée de cours, puisque 68% des étudiants se sont prononcés en faveur de la grève un peu plus tôt cette semaine.

«Pour nous, l’important, c’est que les étudiants qui avaient des examens ce matin puissent se rendre à leurs cours de façon sécuritaire», a rétorqué Philippe Aubé, directeur des études au cégep Limoilou.

De manière plus générale, les étudiants qui se mobilisent pour la rémunération des stages affirment que les bourses récemment créées par le gouvernement Legault ne suffisent pas à couvrir leurs frais de scolarité et dépenses quotidiennes sans avoir à cumuler un emploi rémunéré, en plus de leurs stages.

Ils déplorent par ailleurs que la majorité des stages non rémunérés présentement soient dans les domaines où l’on retrouve traditionnellement davantage de femmes.

«Ce n’est pas normal que les stages en travail social, en éducation à la petite enfance, en enseignement, en soins infirmiers ou en pratique sage-femme ne soient pas rémunérés, alors que ceux en ingénierie, en droit et en architecture le soient », affirme Anaïs Chénel-Trudelle, coordonnatrice du Mouvement des étudiant·e·s en travail social de l’Université Laval.

-Avec la collaboration de Jérémy Bernier