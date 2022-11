ANCTIL, Cécile



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 2 novembre 2022, est décédée à l'âge de 84 ans et 4 mois, dame Cécile Anctil, fille de feu monsieur Camille Anctil et de feu dame Marie-Anna Grand'Maison. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 11 novembre 2022, de 19 h à 22 h et samedi de 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium du cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Maryse Caminel), Francine (Mario Pelletier), Jean (Lucie Milliard), feu Lise, qui nous a quittés et leur père M. Gilles Lachance; ses petits-enfants: Leyla, Yoanick, Ariel, Jérôme, Annie, Joanie, Lucie-Maude, Amélie; ses arrière-petites-filles: Noémie et Ariane. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Léopold (Lucille Martel), Marc-Henri (feu Jeanne-D'Arc Pelletier), feu Marcel, Louis-Marie, feu Rollande (feu Jean-Denis Bélanger), feu Raymonde (feu Camil Bélanger), Maurice, Gilles (feu Raymonde Royer), feu Jean-Yves, Dolorès (feu Michel Roy), Claude (Claire Brillon). De la famille Lachance, elle était la belle-sœur de: feu Marius (Anita Soulard), feu Noëlline (feu Alphonse Chastenay), Denise (feu Conrad Tremblay), Camille, Nicole (Eudore Desjardins), Simon (France Lachance), Céline (André Dusablon), Conrad (Gisèle Denis). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance aux membres du personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du Centre d'Anjou. Des formulaires seront disponibles au salon