HARTON, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Marcel Harton, époux de dame Jacinthe Chassé. Il était le fils de feu dame Catherine St-Pierre et de feu monsieur Louis Harton et le gendre de feu dame Diana Bérubé et de feu monsieur Théophile Chassé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacinthe; ses filles: Nadia (Vincent Turgeon) et Katia (Danny Proulx); ses petits-enfants: Noah, Lilirose et Xavier Lalonde-Harton, Giao et Liên Nhân. Sont aussi affectés par son départ plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Gaétane, feu Nicole, Diane, Pierre, Dave, feu Gaston, Simon, René, Joseph, Daniel et Vital Harton. Il était le beau-frère de feu Yolande, feu Germaine, feu Adrien, Ghislaine, Denise, Élise, Lucien, Carmen, feu Doris, Berthe, Johnny et Lucie Chassé. Des remerciements spéciaux sont adressés au Dr Alain Tardif de Ma Clinique Médicale Lebourgneuf pour son dévouement, sa disponibilité et son empathie; à l'équipe du Dr Jean-Mathieu Beauregard de la radiologie nucléaire de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'à celle du Dr Olivier Larochelle de l'hémato-oncologie du Centre intégré de cancérologie pour les soins prodigués et l'approche humaine; au personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins, le soutien et le réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.