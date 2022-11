VAILLANCOURT, Michel



À l'hôpital Laval de Québec, le 16 octobre 2022, est décédé M. Michel Vaillancourt à l'âge de 85 ans. Fils de feu monsieur Ernest Vaillancourt et feu madame Alice Trudel. Époux dévoué pendant plus de 60 ans de Ghislaine Lessard, père aimant et toujours disponible en plus d'être un merveilleux grand-papa pour ses petits-enfants.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Réal (Sonia Bouchard) et il demeure dans les précieux souvenirs de ses petits-enfants: Hugo et Chloé. Lui survivent ses sœurs: Rita (feu Louis Laliberté) et Ghislaine (feu Wilbrod Couture) ainsi que son frère Réjean (feu Nicole Labonté). Il laisse aussi derrière lui son beau-frère Gilles Lessard (Claudette Huppé), sa belle-sœur Hélène Lessard (Michel Lefèbvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Toujours souriant et de bonne humeur, même à la toute fin de sa vie. Il a su gagner l'affection du personnel des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval. Nous les remercions sincèrement pour leurs soins attentionnés et leur support chaleureux. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h30 à 15h15. Une cérémonie sera célébrée le même jour au salon à 15h30. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels "Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la société canadienne du cancer: cancer.ca ou par une offrande de messe.