LAGACÉ, Jacques



Au Centre Paul-Gilbert, le 22 octobre 2022, à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Jacques Lagacé, époux de madame Evelyn Fréchette, fils de feu Léon Lagacé et de feu Gertrude Dumais. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Philippe, Jean-François et Laurence; sa petite-fille: Rosalie Lagacé; ses frères et sa sœur: Alain, Lise (Claude Rochon) et Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fréchette: Reine (Marcel Bilodeau), Esther (feu François Laroche) et Marie; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Parkinson du Québec. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 12 novembre à compter de 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".