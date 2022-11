AUDET, Émilienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Émilienne Audet, épouse de monsieur Jacques Marceau, fille de feu Nazaire Audet et de feu Anna-Marie Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Henri. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Martine Toulouse), Stéphane (Sophie Deschênes) et Nathalie (Pascal Bédard); ses petits-enfants: Samuel, Méganne, Annie-Pier, Alexis, Élodie, Jade-Emmanuelle, Sarah-Ève et Louis-Simon; ses frères et sœurs: René (Ginette Grégoire), Rita (Claude Lacasse), Mariette (feu Jean-Claude Camaron), Yvon (Denise Gagné), Réal (Marie-Claude Lapointe) et Gilles (Diane Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau: feu Jeanne-Mance (feu Gérard Morin), Gérald (Céline Lauriault), feu Thérèse (feu Maurice O'Farrell), Gaétan (Claudette Godbout) et Hélène (Gabi Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la Docteure Nathalie Roy, ainsi qu'à tous les membres de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h.