ROY, Doris



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 7 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Doris Roy, conjointe de feu M Jean-Claude Germain. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil son fils : Gilles (Nathalie Hurens), ses petits-enfants : Sandy (Martine), Stacy (Marc-Antoine), Jason ; ses arrière-petits-enfants : Olivia-Rose, Évelyne, Édouard; ses belles-sœurs : feu Avila (Rita Labrie), feu Jean-Claude (Louise Ouellet) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères : Solange (Sam), Suzanne (Réal). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7. Par téléphone au 1(877) 990-7171 / site internet : www.rubanrose.org/dons