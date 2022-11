MOFFET, Lucile



Au centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 9 octobre 2022, est décédée paisiblement à l'âge de 87 ans madame Lucile Moffet, épouse de feu monsieur Laurent Croteau. Née à Laurier Station, elle était la fille de feu madame Louise Bibeau et de feu monsieur Joseph Moffet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Louiselle Dessureault), Denise (Rémi Langevin) et Jacques (Carole Blouin); ses petits-enfants: Laurence Croteau-Langevin (Nicola Boulanger), Guillaume Croteau-Langevin (Anouchka Faivre), Geneviève Croteau et Samuel Croteau. Ses sœurs et frères: feu Lauréat (feu Marthe Blanchet), feu Rose-Anne (Laurent Bernier), feu Roland (feu Réjeanne Lavallée), feu Gérard (Monique Poirier), Rachel (feu Roger Demers), Sœur Yvette (SSJ), Rachel (feu Roger Demers), Jeanine (Jean-Paul Camiré), Nicole (Raynald Morneau), Noëlla (Jean Baron), Denise (Claude Couture). Ses belles-soeurs et beaux-frères: feu Juliette, feu Pauline (feu Émilio Noel), feu Roméo (Lucille Dumont), Francoise (feu Guillaume Demers), feu Frère et prête Georges (FSG); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Tout au long de sa vie et même à Yvonne Sylvain, tous et chacun avait un bon mot pour Madame Lucile Moffet, c'était une personne aimante, généreuse, impliquée dans sa communauté et qui exprimait sa gratitude.. La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église soit de 10h à 11h. Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial avec celles de son mari. Un goûter suivra pour la famille. Elle a été confiée àNous remercions chaleureusement tout le personnel du CHSLD Yvonne Sylvain qui fait un travail exemplaire malgré la pénurie d'employés(es); jamais nous n'avons été inquiets pour notre mère. Nous remercions parents et amis pour leurs temoignages de sympathie et d'amitié. Si vous désirez faire un don, l'organisme de votre choix conviendra.