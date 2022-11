PARÉ, Benoît



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 octobre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Benoît Paré. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine, ses filles: Nathalie (Jean-Marc) et Annie (Édouard); ses petits-enfants: Kamissa, Mia et Katherine ainsi que son arrière- petit-fils Malik. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Sincères remerciements au personnel soignant de l'hôpital Laval, Chauveau et l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. À vous tous, un grand merci. La famille recevra les condoléances, à 9h30,Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec.