DE MONTIGNY, Rita



Au Centre d'hébergement Domaine St-Dominique, le 7 octobre 2022, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Rita De Montigny. Elle était la fille de feu dame Éva Tailleur et de feu monsieur Adjutor De Montigny. Native de St-Pierre de l'Île d'Orléans et elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Cécile et ses valeureux neveux et nièces qui l'ont soutenue au cours de son séjour au centre d'hébergement. Elle est allée rejoindre Armand, Simone (Charles Boudreau), Anne-Marie, Maurice, Fernande, Rose-Hélène, Élise, Jeannine, Gérard, Roger, Adrien (Georgette Boudreau), Joseph (Rita Paradis) et Pierre (Gervaise Provençal). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité prothétique du Domaine St-Dominique pour leur humanisme et leur bienveillance. La famille vous accueillera aude 13h à 15h.La mise en terre des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Pierre de l'Île d'Orléans. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web de la coopérative funéraire des deux rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, tél. : 418.527.4294. Des formulaires seront disponibles sur place.