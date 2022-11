FISET, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Marcel Fiset, époux de feu Claire Légaré. Il était le fils de feu madame Yvonne Huot et de feu monsieur Georges-Henri Fiset. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Michel Tremblay), Marc (Hélène Gagné) et Bernard (Marie-Josée Tremblay); ses petits-enfants: David-Alexandre (Gabrielle Petitclerc), Maxime-Antoine (Sarah Pham), Julie-Anne (Vincent Beaudoin), Jonathan (Jessica Harvey), Gabriel (Mélissa Huet) et Christopher (Cédric Lachance); ses arrière-petits-enfants Arthur, Théodore, Victoria, Émile et William; sa soeur Yvette (feu Jean Prévost); sa belle-soeur Lucie Légaré (feu Richard Dugal); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Paul, feu Georges, feu Jean-Marc, feu Fernande et feu Gisèle. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 13 novembre 2022, de 13 h 30 à 16 h 30.Il y aura une webdiffusion de la cérémonie sur le site Internet de la Coopérative. La mise en terre des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc, téléphone: 418 529-9742 Courriel: info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca et à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.