ROY, Jeanne d'Arc



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 26 septembre 2022, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Roy, épouse de feu monsieur Jean-Guy Montminy, fille de feu madame Fabiola Robin et de feu monsieur Émile Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h 30.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Mario Vézina), Carole et Nathalie (Marcellin Dubreuil); ses petits-enfants: Mathieu (Camille Gagné-Sinclair), Jacob (Cassandra Poulin) et David; son arrière-petit-fils Aaron; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont Yolande Côté (amie d'enfance) ainsi que Louise Lalonde (propriétaire du cimetière des animaux à Breakeyville). La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD St-Antoine ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.