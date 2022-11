Filière électrique: la mainmise de la Chine sur nos minéraux sous haute surveillance

Photo Martin Alarie Le 28 octobre dernier, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a visité l’usine de démonstration de Recyclage Lithion, à Anjou pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques entre le Canada et les États-Unis. On le voit ici avec le vice-président de Recyclage Lithion, Yves Noël, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.