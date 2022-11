Guilbeault rencontrera le lobby pétrolier à la COP27, malgré l’opposition d’Équiterre

Le ministre Steven Guilbeault rencontrera des représentants de l’industrie pétrolière canadienne lors de la COP27 en Égypte malgré l’opposition ferme des organisations écologistes, incluant Équiterre, dont M. Guilbeault est cofondateur.

La rencontre doit se tenir vendredi au pavillon du Canada entre le gouvernement et des représentants de «Alliance nouvelles voies», qui regroupe six sociétés responsables de 95 % du pétrole issu des sables bitumineux au Canada, selon leur site web.

Questionné à ce sujet lors d’un appel téléphonique à partir de Charm el-Cheikh, où se tient le sommet international, le ministre Guilbeault a martelé que «le Canada est une société démocratique et la pluralité des voix est une chose essentielle en démocratie».

«Si on est pour commencer à censurer certains groupes d’entreprises, on arrête où? Parce que des secteurs qui émettent des gaz d’effets de serre, tous les secteurs d’activité émettent des gaz à effet de serre. Donc on interdirait le secteur de l’agriculture, les transports, les bâtiments?» s’est-il demandé.

AFP

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a été interpellé par les groupes écologistes dans une lettre cosignée par les plus importantes organisations écologistes au pays, dont Environmental Defence et Greenpeace Canada.

Ces derniers estiment que «fournir une plateforme à ces compagnies au pavillon du Canada est nuisible pour notre réputation internationale».

«Ces compagnies se vantent d’être des leaders environnementaux, alors qu’en réalité leurs activités continuent de menacer les droits, la santé et la culture des communautés autochtones, notamment à travers mille milliards de litres de déchets toxiques stockés dans des bassins de décantation», écrivent-ils.

La participation du secteur pétrolier aux grandes rencontres internationales sur le climat n’est rien de nouveau.

Ce qui déplaît surtout aux environnementalistes est le fait que la rencontre se tienne au sein du pavillon du Canada à la COP27. Ce dernier doit accueillir 70 rencontres d’ici la fin du sommet, le 18 novembre prochain.