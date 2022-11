Jonathan Roy en spectacle à Hawaï

Après s’être produit en première partie de Lionel Richie en 2019 à Hawaï, Jonathan Roy récidivera, en décembre, pour la mythique formation Earth Wind and Fire. Il profitera de son passage, là-bas, pour tourner deux vidéoclips.

Jonathan Roy se produira le 10 décembre au Neal S. Blaidell Arena qui peut accueillir 8000 personnes.

« Ça va être vraiment cool et tripant d’ouvrir pour eux. C’est un endroit magnifique et avec une énergie extraordinaire », a lancé l’auteur-compositeur et interprète de 33 ans, lors d’un entretien.

Jonathan Roy avoue, en toute honnêteté, de pas être familier avec la formation disco et funk de Chicago, sauf pour la pièce September.

« Mon père les connaît certainement plus que moi », a précisé l’un des fils de Patrick Roy.

Une rencontre avec un organisateur de spectacles américain est à l’origine ces présences sur cette île du Pacifique.

« Je participais à la prestation de Corey Hart qui faisait la première partie de Shania Twain. Il a adoré ma voix et ma musique et il m’a demandé, quelques années plus tard, si j’étais intéressé à faire la première partie de Lionel Richie à Hawaï. Il m’a rappelé, cette année, pour Earth Wind and Fire », a-t-il raconté.

Il ne sera pas seul sur les planches comme en 2019. Ses musiciens vont faire le vol de 17 heures en direction de Honolulu.

Sur son X

Jonathan Roy profitera de son passage à Hawaï pour tourner deux vidéoclips. Un pour une pièce de son nouvel album Life Distortions qui sera lancé le 27 janvier et un autre qui sera une reprise de la pièce Cold de Chris Stapleton.

« J’essaie toujours de trouver des endroits particuliers pour mes clips. Je vais arriver quelques jours avant le concert pour faire du repérage », a-t-il dit.

L’auteur, compositeur et interprète a l’intention de tourner un des clips lors de sa prestation sur scène.

« Habituellement, on fait neuf ou dix prises pour obtenir la qualité que l’on recherche. Là, on va avoir une seule chance et on ne sait pas ce que ça va donner. On va voir », a-t-il fait remarquer.

Il entreprendra, ensuite, lors du lancement de l’album une tournée de 24 spectacles au Québec. Une série de concerts qui sera interrompue en avril et mai pour effectuer une première tournée en Europe.

Sa présence sur les plateformes numériques et sur sa chaîne YouTube génère beaucoup de visites en provenance d’un peu partout sur la planète.

« J’ai 75 000 abonnés mensuels sur Spotify. Avec ma chaîne YouTube, c’est 400 000. On a maintenant les moyens financiers pour commencer quelque chose là-bas et souhaiter que ça fasse boule de neige », a-t-il lancé.

Avec son nouvel album, avec les extraits To Be Real et 21 Days déjà lancés, Jonathan Roy croit avoir produit ce qu’il a fait de meilleur artistiquement. Il dévoilera, le 18 novembre, le nouvel extrait Stay in Bed (While the World Burns).

« Je crois que les gens vont être un peu surpris au début. C’est différent de ce que j’ai fait sur mes albums et de ce que les gens ont entendu à la radio. Je mélange toutes sortes d’affaires et ça donne un son particulier et authentique. Je n’avais pas envie d’un produit uniforme. Je fais ce que j’aime et je sens que je suis sur mon X », a-t-il laissé tomber.