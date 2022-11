La vérité a le mérite de clarifier les choses

Le père de mes enfants a toujours été un homme sévère et direct dans ses propos. Cela au point de faire craindre le pire à qui oserait le contredire. Nos enfants, un fils et une fille, ont vite quitté la maison quand ils ont atteint leur majorité. Ils me visitaient à l’occasion, mais préférablement quand leur père n’était pas là. Et depuis qu’ils sont en couple et qu’ils ont des enfants, ils ne viennent pratiquement plus.

Les deux prétendent qu’ils n’ont plus à endurer quelqu’un d’aussi dur que cet homme, même si c’est leur père. Moi je sais que dans le fond il les aime. Comme je m’ennuie de mes enfants et de mes petits-enfants, comment faire pour les convaincre que je dis vrai ?

Mamie triste

Pourquoi vous ne diriez pas ses quatre vérités à votre mari à la place ? C’est quand même lui le responsable de cet éloignement qui vous attriste. Ce serait donc à lui de commencer par changer de comportement pour que vos enfants le croient. Et si vous ne la faites pas parce que vous aussi vous avez peur de lui, demandez-vous ce que vous faites là à endurer ça ?