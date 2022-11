«Laissez-nous raconter»: une rencontre humaine pour décoloniser l’histoire

Le bâton de parole en main, la réalisatrice abénakise Kim O'Bomsawin et son équipe ont parcouru plus de 30 000 kilomètres entre septembre 2020 et mai 2022 pour la création de la nouvelle série documentaire «Laissez-nous raconter», qui s’amène sur ICI Télé au cours des prochains samedis.

Immense fresque, la série, autant utile que nécessaire, cherche à rétablir les faits sur l’histoire des Premiers Peuples, mais aussi sur celle du Québec. Sans pointer du doigt, sans rancune et sans porter de lunettes roses, le récit, raconté par les 11 nations autochtones de la province, aborde le territoire, l’identité, la spiritualité et la réparation, à travers différents enjeux et savoirs ancestraux.

«C’était une évidence pour moi que cette série devait être tout sauf misérabiliste ou victimisante», a souligné Kim O’Bomsawin lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé. Avec son projet, la réalisatrice a plutôt cherché à valoriser la renaissance des peuples autochtones et leur parole.

«On s’attarde davantage à ce qu’on est en train de se réapproprier. C’est vraiment une série de célébrations de nos cultures, mais aussi de notre résistance», a-t-elle ajouté.

Avec près d’une centaine d’intervenants, dont certains visages connus, comme le comédien Brad Gros-Louis, le médecin Stanley Volant, l’astrophysicienne Laurie Rousseau-Nepton et le rappeur Quentin Condo, tous les postes créatifs ont été occupés par des membres des Premiers Peuples.

«On voulait faire une série authentique et pour moi ça passait forcement par la participation des communautés elles-mêmes, donc en envoyant ces jeunes et moins jeunes recherchistes [une douzaine], qu’on a soit formés ou qui était déjà dans le milieu, aller faire leurs recherches au sein de leur propre nation, ça nous a donné nous du matériel extraordinaire», a expliqué Kim O’Bomsawin.

Elle espère d’ailleurs que «Laissez-nous raconter» puisse donner aux gens des pistes pour entrer en relation les uns avec les autres. «Dans les médias, on parle toujours des mêmes problèmes sociaux, comme si on nous réduisait juste à ça, alors que pour moi, mon expérience quand je vais dans n’importe quelle communauté c’est tout le contraire. [...] C’est cet accès-là que je veux donner aux gens», a-t-elle dit.

L’enseignement et la transmission par les réseaux sociaux

Pour le rappeur Quentin Condo, qui était présent lors de la table ronde, «Laissez-nous raconter» est un excellent moyen de pallier certaines lacunes des cours d’histoire dans le cursus scolaire.

«Le système d’éducation actuel ne parle pas vraiment de notre histoire. Avec ce documentaire, nous avons l’opportunité de raconter notre histoire, nos façons de faire et notre importance sur la planète, et la nature autour de nous et comment on vit avec», a-t-il répondu.

Il a par ailleurs souligné l’apport considérable des nouvelles plateformes de diffusion, en particulier Tik Tok, dans l’éducation des jeunes. Cette nouvelle plateforme permet aux jeunes des Premières Nations de parler et d’exposer leur réalité, mais aussi de rassembler une communauté de milliers de personnes. C’est le cas par exemple de Shina Novaling (Inuk de la communauté de Puvirnituq) qui réunit sur son compte plus de quatre millions d’abonnés, de Xavier Watso ou encore de l’artiste multidisciplinaire Catherine Boivin qui, ensemble, comptent plus de 70 000 abonnés.

Selon lui, «les jeunes ont maintenant plus d’opportunités et d’ouvertures pour parler des Premiers Peuples».

Avec un dernier épisode «plus contemporain», qui aborde notamment la place des femmes autochtones et allochtones, l’écologie et la souveraineté alimentaire, «Laissez-nous raconter» a été produite par Terre-Innue, en collaboration avec Radio-Canada.

Narrée par la poète, autrice et animatrice Marie-Andrée Gill, la série documentaire «Laissez-nous raconter» sera présentée les samedis, à 21 h, sur ICI TÉLÉ, du 19 novembre au 10 décembre.

Plusieurs déclinaisons

«Laissez-nous raconter» se décline en différents formats multiplateformes. Elle comprend une série balado sur Radio-Canada OHdio, un site internet, un film en dôme immersif pour le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, ainsi qu’une exposition et des guides pédagogiques.