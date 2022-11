Le Carnaval de Québec ramène ses défilés

Les astres sont alignés pour le retour d’un Carnaval de Québec comme on le connaît en février prochain, avec le grand retour des populaires défilés. On promet aussi des nouveautés, comme un dôme géant avec scène chauffante dans la cour du palais de Bonhomme.

C’est ce qu’on a pu apprendre jeudi après-midi à l’occasion d’une conférence de presse où le gouvernement fédéral a annoncé une aide ponctuelle de plus de 3 millions $ à la fête hivernale.

«On revient assurément avec ce qu’on connaissait avant [la pandémie] et on l’amplifie avec l’aide que l’on reçoit aujourd’hui. Et oui, je vous confirme le retour des défilés», a annoncé tout sourire la nouvelle directrice générale du Carnaval, Marie-Ève Jacob.

En outre, un dôme de 5000 pieds carrés sera mis en place. Un millier de festivaliers pourront ainsi profiter des spectacles à l’abri des intempéries, alors que la scène chauffante, elle, offre de nouvelles perspectives musicales car les artistes et les équipements seront protégés du froid sous une température de 5 à 10 degrés.

Dominique Lelievre

«L’hiver, une guitare à -22 degrés, ça ne fonctionne pas. Dorénavant, nous pourrons avoir des guitares sur scène. Donc on vient d’ouvrir une possibilité de styles musicaux en dehors de l’électro et du hip-hop» a souligné Mme Jacob.

Le festival a également dans ses cartons un «îlot de fraicheur», une attraction éphémère qui sera déployée à l’été 2023 afin de donner de la visibilité à la fête durant la saison estivale.

Plus de détails à venir...