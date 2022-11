Choix du chef intérimaire du PLQ: Fortin et Derraji se réservent pour la course au leadership

Le Parti libéral du Québec doit se choisir aujourd’hui un chef intérimaire. Mais déjà, les députés André Fortin et Monsef Derraji ont annoncé se réserver pour la course au leadership.

• À lire aussi: PLQ : la lâcheté va payer

• À lire aussi: Accusation complotiste: «il n'y a pas eu de fraude électorale au Québec», martèle Duhaime

Après la démission de Dominique Anglade, les élus de l’opposition officielle doivent se choisir un chef temporaire.

À moins d’un revirement, tout indique que c’est le député de LaFontaine, Marc Tanguay, un parlementaire pugnace, qui héritera de cette fonction et donnera la réplique au premier ministre François Legault à l’Assemblée nationale. Selon nos informations, il serait le seul candidat en lice pour le poste.

Écoutez la rencontre Gilles Proulx et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h 45 via QUB radio :

À l’entrée du caucus libéral jeudi, le député Fortin a annoncé qu'il n'excluait pas de se porter candidat à la direction du PLQ. Son collègue Monsef Derraji y songe aussi.

Le député de Pontiac, @AvecAndreFortin, ne se proposera pas afin d’être le chef par intérim du @LiberalQuebec. Il n’écarte pas de se présenter à la course à la direction du PLQ #Assnat pic.twitter.com/lWTt62Yv7g — Nicolas Lachance (@NicolasLachance) November 10, 2022

«Moi je ne suis pas venu ici ce matin pour fermer la porte. (...) Je pense qu’il faut en parler aux militants, et c’est ça que je veux faire, moi j’en ai des idées... je pense sincèrement qu’il faut sortir du cadre traditionnel du parti libéral, il faut aller là où ou ne nous attend pas, et il faut que le chef intérimaire, pour toute l’importance de ce poste-là, ne peut pas faire ce travail-là. Il faut un chef qui comprend les régions, qui sait c’est quoi vivre en région qui sait c’est quoi la réalité des régions», a déclaré le député de Pontiac.

.@monsefderraji ne ferme pas la porte à la chefferie du @LiberalQuebec. Il souhaite un débat d’idées et affirme qu’il a déjà des appuis. Il ne se présentera pas pour l’intérim #assnat pic.twitter.com/AMtpLZmCMo — Nicolas Lachance (@NicolasLachance) November 10, 2022

«Si je me fie aux derniers messages que j'ai reçu, il y a beaucoup de monde qui m'encourage à aller de l'avant. (...)Jje pense que c'est sain pour le Parti libéral du Québec d'avoir une course, avoir plusieurs candidats et j'encourage ceux et celles qui veulent que le Parti libéral revienne sur l'échiquier politique de se lancer justement parce que c'est avec ce brassage d'idée, que le parti libéral va revenir», a affirmé, de son côté, le député Derraji.

-Avec Marc-André Gagnon et Nicolas Lachance