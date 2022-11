Le dernier sprint de la saison

Le cirque de la Formule 1 s’installe au Brésil ce week-end pour y disputer l’avant-dernière étape de la saison avant de se diriger vers Abou Dabi, dès la semaine prochaine, pour l’épreuve finale.

La plupart des pilotes apprécient cette escale dans la mégapole de São Paulo où l’atmosphère est magique et dont le tracé est fertile en rebondissements.

Interlagos fait partie de ces circuits « de la vieille école » à l’image des non moins célèbres Monza (Italie) ou Silverstone (Grande-Bretagne) notamment.

L’endroit est aussi reconnu pour sa météo plutôt capricieuse et le GP de 2022 ne devrait pas faire exception à la règle puisque des précipitations sont prévues pendant les trois jours de compétition.

On retient aussi d’Interlagos, l’une des rares pistes à être parcourues dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, pour ses portions sinueuses et ses enchaînements de virages rapides et plus lents.

Les deux premières courbes, baptisées le « S » de Senna, en l’honneur du célèbre pilote brésilien que plusieurs considèrent comme le plus grand de tous les temps, sont favorables aux dépassements.

Une course sprint le samedi

C’est aussi au Brésil que se déroulera la troisième et dernière course sprint de la campagne, ce qui modifie la programmation du week-end.

La séance de qualifications a lieu demain après-midi et l’ordre à l’arrivée déterminera les positions de départ pour l’épreuve de 100 kilomètres du samedi. Cette année, les huit premiers à l’arrivée inscriront des points (de 8 à 1).

Le résultat de cette course permettra de former la grille de départ du Grand Prix du lendemain.

Vainqueur à São Paulo en 2019, Max Verstappen fait figure de favori dimanche, lui qui a remporté huit des neuf dernières épreuves inscrites au calendrier.

Lutte entre Pérez et Leclerc

Si le pilote néerlandais a confirmé son titre au Japon le 9 octobre et que son écurie, Red Bull, a acquis le Championnat des constructeurs, la course n’est pas dénuée d’intérêt.

Le coéquipier de Verstappen, le Mexicain Sergio Pérez, tentera de consolider sa place de dauphin, lui qui compte une mince avance de cinq points au deuxième rang du classement cumulatif devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Quant à Lewis Hamilton, gagnant au Brésil l’an dernier, il ne lui reste que deux courses pour accéder à la première marche du podium. Pour rappel, jamais, pendant son parcours amorcé en 2007, il n’a complété une saison sans victoire en F1.