Le party du Nouvel An de retour sur la Grande Allée

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, le party du Nouvel An sera de retour sur la Grande Allée, à Québec.

L'événement se tiendra du 28 au 31 décembre 2022, apprend-on dans une décision du comité exécutif de la Ville de Québec.

Les fêtards pourront profiter de quatre jours d'animations gratuites. «Sur la Grande Allée et au parc de la Francophonie, un éclairage festif, des performances électro de type pop-up, une grande roue et un village hivernal sont offerts aux milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Le tout est agrémenté, le 31 décembre en soirée à la place de l'Assemblée-Nationale, par des spectacles sur scène de musique traditionnelle et électro ainsi que de feux d'artifice pour souligner les 12 coups de minuit», indique le comité exécutif.

L'événement est toujours en transition après le changement de garde en 2019. La Ville de Québec fournit 475 000 $ en subvention, 160 000 $ en services municipaux et 110 000 $ pour l'achat de biens et services.

L'an dernier, l'événement avait eu lieu en virtuel et la Ville avait fourni 110 000 $. « La bonification de l'aide financière recommandée s'inscrit également dans le cadre de la relance événementielle», explique l'exécutif.

Plus de détails à venir.