Le Rouge et Or cause la surprise

Le Rouge et Or de l’Université Laval a causé toute une surprise, jeudi au PEPS, en écartant les Thunderbirds de UBC pour atteindre le carré d’as du championnat canadien de soccer féminin.

Alors que l’égalité de 1 à 1 persistait toujours après deux périodes de prolongation, Mégane Darchen a joué les héroïnes lors des tirs au but pour semer l’euphorie dans le camp lavallois. Laval a fait mouche cinq fois et Myriam Labrecque a stoppé un tir sur quatre des favorites du tournoi. Victoire de 5 à 3 de Laval.

Avec cette victoire, le Rouge et Or affrontera les Capers du Cap-Breton, vendredi soir, en demi-finale.

« Quand je me suis présentée à la ligne de tir, j’ai fait le vide et je ne pensais à rien, a raconté Darchen. Je savais ce que je valais et je savais où tirer. Quand j’ai vu les filles courir, c’était indescriptible. C’est un moment mémorable. »

Labrecque savourait ce moment. « J’étais contente que les filles amènent le match en pénalités, a souligné la gardienne de 5e année. C’est une de mes forces et j’ai fait le travail comme l’an dernier dans le match pour le bronze que nous avons gagné au national. »

Fierté

Auteure du seul but en temps régulier, Léa-Jeanne Fortier jubilait après la rencontre même si elle se déplaçait en béquilles. « On savait qu’on devait aller à la guerre, a imagé la recrue par excellence au pays. Même si on a accordé un but en partant, on n’a pas modifié notre façon de jouer. »

Fortier sera-t-elle en mesure de jouer en demi-finale ? « Demain est un autre jour, a-t-elle résumé. Je vais tout faire pour jouer. Je suis entrée en contact avec la gardienne et mon pied a pris le coup. »

David Desloges a salué le travail de ses protégées. « Je suis vraiment fière des filles qui ont continué à mettre de la pression sur UBC même après avoir accordé un but tôt dans le match, a souligné l’entraîneur-chef lavallois. Les filles n’ont rien changé et c’est ce dont je suis le plus fier. En fin de match, elles ont puisé dans le fond de leurs ressources. »

But rapide

Les Thunderbirds ont rapidement pris les devants 1 à 0 dès la 4e minute en profitant de l’hésitation du Rouge et Or.

Ce but n’a toutefois pas ébranlé le Rouge et Or qui a multiplié les charges vers le filet des visiteuses. Catherine Fortier a touché le poteau à la 24e minute et la gardienne des championnes de l’Ouest s’est illustrée devant Daphnée Blouin à la 40e minute.

Laval a dominé 6 à 1 dans les tirs cadrés en première demie sans jamais parvenir à marquer.

Le but tant attendu est survenu à la 48e minute. Profitant d’un centre de Mathilde Rousseau, Léa-Jeanne Fortier a créé l’égalité. La deuxième demie a aussi été à l’avantage du Rouge et Or qui a obtenu dix tirs cadrés comparativement à trois pour les Thunderbirds.

Au final, le Rouge et Or a eu le meilleur 13 à 5 dans les tirs cadrés et 28 à 12 au total des tirs.