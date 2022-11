Les bénéfices de Canadian Tire en baisse

Le détaillant Canadian Tire a rapporté, jeudi, une baisse de ses bénéfices et une augmentation de ses revenus au troisième trimestre 2022, par rapport au même trimestre l’an dernier.

Le bénéfice net de l’entreprise est passé de 279,5 millions $, au troisième trimestre de 2021, à 225 millions $ pour le trimestre clos le 1er octobre 2022, ce qui représente une baisse de 20 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a également diminué d’une année à l’autre pour atteindre 184,9 millions $, soit 3,34 $ par action diluée au troisième trimestre 2022, comparativement à 243,7 millions $, soit 4,20 $ par action diluée, un an plus tôt.

Selon l’entreprise, ces baisses sont notamment attribuables à la hausse des coûts de transport et à l’inflation qui touche les consommateurs.

Les revenus de Canadian Tire ont pour leur part augmenté de 8,1 % pour atteindre 4,22 milliards $, contre 3,91 milliards $ au troisième trimestre de 2021.

«Au troisième trimestre, nous avons réussi à mobiliser les clients qui participent à notre programme de fidélisation, ce qui a donné lieu à une augmentation des dépenses par membre Triangle. Les ventes liées au programme de fidélisation ont progressé plus rapidement que les ventes liées aux non-membres, et nous nous attendons à ce que cette tendance se maintienne», a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire, par communiqué.