Les Maple Leafs repartis pour de bon?

Les Maple Leafs de Toronto ont relevé la tête ces derniers jours, leurs sept points au classement obtenus dans les quatre plus récents matchs laissant présager des moments agréables pour les partisans de l’équipe.

Même si les troupiers de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont plié l’échine 4 à 3 en prolongation devant les Golden Knights de Vegas, mardi, ils ont plusieurs raisons d’être optimistes. Le club a vaincu deux excellentes formations, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, pendant le week-end précédent. Il semble convaincant à domicile, où il a conservé un dossier de 5-1-1, et la bonne nouvelle, c’est qu’il accueillera les Penguins de Pittsburgh, vendredi, et les Canucks de Vancouver le lendemain.

Pourtant, il y a quelques jours, Keefe était le favori des preneurs aux livres dans la «course» au titre de l’instructeur-chef congédié en premier lieu dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. Par contre, les joueurs des Leafs ont suffisamment de vécu pour comprendre que le vent change souvent de côté durant une année.

«C’est un long parcours et avec toute l’attention autour du club, nous n’essayons pas de nous laisser submerger par ces choses, sauf l’importance de mieux jouer qu’auparavant. À chaque rencontre, nous avons été dans le coup. Il fallait juste être un peu plus en symbiose, jouer davantage selon le rythme voulu et bien exécuter ce qu’il faut, particulièrement dans les instants-clés», a expliqué le capitaine John Tavares au quotidien «Toronto Sun».

«Nous avons énormément parlé de gagner des moments précis d’un match, de se retrouver du bon côté du tableau. On a persisté avec ça et le groupe continue de pousser fort, on se défie les uns les autres», a ajouté l’ancien des Islanders de New York.

Matthews est en forme

Signe que ça va mieux dans la Ville Reine, Auston Matthews obtient du succès en attaque, ayant inscrit au moins un point dans ses cinq derniers matchs; lors de cette séquence, il a totalisé quatre buts et trois mentions d’aide. De son côté, Tavares peut se targuer d’avoir réussi un tour du chapeau aux dépens des Flyers de Philadelphie, le 2 novembre. Devant le filet, Ilya Samsonov avait remporté deux départs de suite avant de se retrouver à l’écart en raison d’une blessure au genou. Erik Kallgren a pris la relève et a permis aux siens d’amasser trois points sur quatre.

Bref, tous dans le vestiaire respirent mieux.

«Cela nous donne confiance. On s’approche du jeu qu’on veut offrir régulièrement et on vient d’affronter trois des meilleures équipes de la ligue. Nous avons prouvé qu’on peut batailler avec elles, mais certains indices dans la dernière partie montrent que nous avons encore du boulot à effectuer», a estimé le joueur d’avant Alexander Kerfoot.