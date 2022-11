Les Sags renouent avec la victoire à Saint John

Malgré un match en dents de scie, les Saguenéens de Chicoutimi ont eu raison des Sea Dogs de Saint John par la marque de 8 à 4, jeudi soir, au TD Station.

« Je sais qu’on n’a pas été parfait, mais on a eu plus d’opportunités offensives et la pression sur nos adversaires était plus efficace comparativement à Rimouski mardi », a mentionné l’entraîneur-chef de Chicoutimi, Bryan Lizotte, en l’absence de Yanick Jean présent au Défi mondial des moins de 17 ans en Colombie-Britannique.

Les Sags ont confronté le gardien Nikolas Hurtubise dès les premières secondes de la partie. Alors que les représentants du Saguenay menaçaient en zone offensive, un défenseur des Sea Dogs a fait sortir le filet de ses amarres.

Toutefois, le but a été accepté et accrédité à Eliott Robert puisque la rondelle avait traversé la ligne rouge avant le contact.

Réplique rapide

Moins d’une minute plus tard, Saint John a répliqué de façon très rapide. Nicholas Blagden a récupéré un retour de lancer de Brady Burns devant le filet. Après avoir été blanchi lors de ses deux derniers duels, l’équipe des Maritimes n’a pas perdu de temps avant d’inscrire un second but.

Vince Élie a repris un autre rebond devant la cage de Lavallée pour permettre à son camp de faire 2 à 1. En retard à la fin du premier tiers, les Sags se sont retroussé les manches. Fabrice Fortin, Peteris Bulans et Zachary Gravel ont tous fait scintiller la lumière rouge. Seulement en première période, les visiteurs ont joui de cinq jeux de puissance, dont un qui a été profitable.

Chicoutimi a continué de contrôler ses rivaux en faisant 5 à 2 grâce au deuxième filet de la rencontre de Fortin.

Tour du chapeau

Les Sea Dogs se sont mis en marche pour de bon avec deux buts rapides de Brady Burns. Le meilleur pointeur des siens a battu Charles-Antoine Lavallée en l’espace de 10 secondes. En revanche, la formation saguenéenne a limité les dégâts en resserrant sa défensive.

En troisième période, les visiteurs n’ont plus jamais regardé en arrière. Zachary Gravel a récolté son deuxième filet de la soirée après avoir vu son coéquipier Jacob Newcombe ajouter son nom sur la feuille de pointage. En fin de partie, Fabrice Fortin a obtenu un troisième filet dans le match. Il s’agit d’un premier tour du chapeau dans la LHJMQ pour le vétéran.

Les Sags poursuivront leur périple à Halifax pour y affronter les Mooseheads, vendredi soir.