«On a voulu se payer la traite»: Michel Rivard fêtera 50 ans de chansons dans une nouvelle tournée

Michel Rivard sera accompagné par onze musiciens cet hiver pour sa «tournée-événement» soulignant ses 50 ans de carrière, Le tour du bloc. «On a voulu se payer la traite», dit l’auteur-compositeur-interprète, qui ne cache pas son excitation d'entreprendre ce tour de piste de deux mois.

Ce sont les gérantes de Michel Rivard, chez la boîte La maison fauve, qui lui ont fait remarquer que son 50e anniversaire de carrière approchait rapidement. «Je n’avais pas remarqué! dit le chanteur au bout du fil. Mais pour être plus précis, on parle de 50 ans d’écriture de chansons. Parce que j’avais déjà travaillé avant comme comédien.»

Pour cette tournée à saveur particulière, Michel Rivard a voulu se faire plaisir. Ils seront ainsi 12 musiciens et choristes à monter sur scène de la fin janvier à la fin mars. Il y aura le Flybin Band, un quatuor à vent, un pianiste-arrangeur et trois choristes.

«C’est assez excitant, dit Rivard. De mon côté, je suis en train de cimenter le tout. J’écris les textes qui vont être le trottoir de ce tour du bloc. Le petit chemin va être parsemé de petits cailloux que je vais raconter aux gens.»

Souvenirs d’enfance

Pour le choix des chansons, l’auteur-compositeur a voulu se promener à travers ses 50 ans de musique. Il jouera ainsi la première chanson de sa carrière dont il est fier, Motel "Mon repos", qui se trouve sur le deuxième album de Beau Dommage. Le concert comprendra aussi la toute dernière pièce qu’il vient d’écrire, Le tour du bloc.

Dès les premières discussions au sujet de cette tournée, Michel Rivard a pensé au concept du tour du bloc de son enfance. «Ç’a toujours été quelque chose de bien attachant pour moi, dit-il. Je me souviens très bien quand j’étais enfant, quand j’avais 5 ou 6 ans et qu’on habitait dans le quartier Villeray, sur la rue Marquette. Le jour où, ti-cul, tu fais le tour du bloc pour la première fois, tu vois des maisons que tu n’avais jamais vues, du monde que tu ne connaissais pas. Quand tu fais ça la première fois, le tour du bloc, c’est aussi important que de découvrir l’Amérique.»

À 71 ans, Michel Rivard confie se sentir «en pleine forme» pour amorcer le début de 2023 avec cette série d’une vingtaine de spectacles. «L’année passée, j’ai poussé l’affaire un peu. Je me suis retrouvé à faire deux tournées en même temps. Je faisais la fin de L’origine de mes espèces et, en même temps, je faisais la tournée des Polissons de la chanson, qui était un hommage à Brassens. Et pendant le jour, j’allais répéter [pour la pièce] Sainte-Marie-la-Mauderne, où j’avais le premier rôle!»

Photo courtoisie Marc-Étienne Mongrain

«Je ne suis pas pressé»

L’année prochaine, dès qu’il aura terminé sa tournée Le tour du bloc, à la fin mars, Michel Rivard s'engagera dans la tournée de Sainte-Marie-la-Mauderne. «Après, je vais prendre un été de repos. Ce sera bien mérité, je pense!»

Pour le moment, la tournée Le tour du bloc s'annonce plutôt courte. Michel Rivard et son équipe la voient comme «un événement». «Mais s’il y a de la demande [pour d’autres dates], on verra pour la suite», dit-il.

Le plus récent album de Michel Rivard remonte à 2019. L’auteur-compositeur-interprète n’a pas le projet de sortir du nouveau matériel à court terme, à part la pièce Le tour du bloc, qui pourrait être lancée juste avant la tournée.

«Je ne suis pas pressé de faire un album, dit-il. J’entasse du matériel, je n’arrête jamais d’écrire. J’ai des choses qui sont chez moi, dans mes cahiers, dans mes disques durs, qui vont peut-être voir le jour. [...] J’ai atteint l’âge respectable de quelqu’un qui n’est pas pressé. J’aime encore faire des albums et je ne me sens plus obligé d’en faire qui vont jouer à la radio. Je n’ai plus cette préoccupation-là.»