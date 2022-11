Nicolas Savoie, la première pièce du puzzle de Patrick Roy

C’est vrai dans à peu près tous les sports et ce l’est encore plus dans la réalité cyclique du hockey junior : les championnats se construisent par le repêchage.

L’exemple le plus récent, les Cataractes de Shawinigan, le démontre : le noyau fort de l’équipe, composé de Mavrik Bourque, Olivier Nadeau et Xavier Bourgault avait été partie prenante de la conquête de la coupe du Président par l’équipe de Daniel Renaud. À ces trois joueurs vedettes étaient aussi greffés les William Veillette, Angus Booth, Jordan Tourigny, Antoine Coulombe, tous des joueurs ayant aussi été repêchés par les Cataractes et ayant joué des rôles importants avec l’équipe.

Ce qui nous amène aux Remparts de Québec de cette année. L’équipe est bâtie différemment des Cataractes de la saison dernière en ce sens que son premier trio au complet, composé de Théo Rochette, Zachary Bolduc et Pier-Olivier Roy a été acquis par voie de transaction. Toutefois, la majorité du noyau de l’équipe a été repêchée et développée à l’intérieur de l’organisation : les attaquants Nathan Gaucher et James Malatesta, les défenseurs Evan Nause, Nicolas Savoie et Vsevolod Komarov et le gardien William Rousseau, notamment.

Les premières briques de la fondation ont été placées en 2018, lors du retour de Patrick Roy derrière le banc de l’équipe. À son premier repêchage avec la formation, les Diables rouges ne possédaient pas de choix avant la quatrième ronde. Avec ce choix, le 65e au total, ils ont réclamé le défenseur Savoie qui, à l’époque, avait une entente verbale pour se joindre aux Friars de Providence College dans la NCAA.

Les Remparts avaient ensuite mis le paquet pour le convaincre : ils l’avaient invité, sa famille et lui, dans un restaurant de Québec et Patrick Roy avait fait appel à Marc-Édouard Vlasic pour venir l’aider à vanter les mérites de l’organisation. Une opération charme qui a fonctionné.

Les Remparts venaient de récolter la première pièce du puzzle les menant, cinq ans plus tard, à une équipe ayant de réelles chances de remporter la coupe du Président.

Progression constante

Lors d’une entrevue récente avec l’ancien directeur du recrutement des Remparts, maintenant dépisteur pour les Oilers d’Edmonton Christian Vermette, ce dernier avait mentionné que la sélection de Savoie était probablement celle dont il était le plus fier.

« Nico Savoie, sa progression a été incroyable depuis qu’il est arrivé à 16 ans. Il avait des options et a pris la décision de venir avec nous. Ça fait partie des bons choix qu’on a fait », disait-il.

Pour Roy, la progression de Savoie s’est fait sentir à tous les points de vue.

« Premièrement, c’est un guerrier. C’est aussi un joueur qui fait très bien offensivement, tout en étant dominant défensivement. Il est difficile à affronter, il bloque des lancers et il travaille bien devant le filet. [...] Son leadership en dit aussi long. Quand tu regardes un joueur comme lui, ça devient contagieux. Lorsqu’on a pris la décision de garder Vincent Murray, c’était pour qu’il puisse apprendre d’un gars comme lui, qu’il voit comment il se comporte et la constance qu’il amène à chaque jour. »

« C’EST MA VIE »

Seul joueur restant de la cuvée 2018 toujours avec les Remparts, Savoie sait qu’il a une chance de conclure son stage junior avec des feux d’artifices.

« Après avoir passé cinq ans ici, les Remparts, c’est ma vie. Ça fait cinq ans que je vois comment ça se passe ici et que je donne 100% à tous les matchs. Je sais que c’est ma dernière chance et c’est important pour moi de tout faire pour gagner. Les gars comprennent dans le vestiaire qu’on a un groupe spécial. »

Sa progression avec les Diables rouges ne s’est toutefois pas traduite, à ce jour, en opportunité au niveau professionnel, outre pour une invitation au camp de développement de l’Avalanche du Colorado en 2021.

Mais il ne perd pas espoir.

« J’ai beaucoup grandi et j’espère que ce n’est pas ici que mon cheminement dans le hockey se termine. C’est sûr que je vise un contrat professionnel et, sinon, j’irai jouer universitaire à quelque part. Mais peu importe, je veux trouver une manière de faire mon chemin pour un jour jouer dans la LNH. »